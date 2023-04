Terzić pričao o Evropi i treneru: 'Dolazimo u LŠ iz nekvalitetne lige, Milojeviću vreme do juna da nas ubedi'

Fudbaleri Crvene zvezde su praktično uspeli da dođu do titule, fali iim još jedna pobeda iz preostalih sedam kola kako bi stigla do titule i automatski obezbedila plasman u Ligu šampiona iduće sezone. Taj plasman će biti i od velike važnosti za klub iz finansijskog aspekta, istakao je Zvezdan Terzić.

Generalni direktor Crvene zvezde je ukazao na to da klub "živi" od plasmana u Ligu šampiona i novca koji će inkasirati igranjem u grupnoj fazi. Kako samog učešća, tako i od ulaznica i eventualnih bonusa u slučaju pobeda.

Međutim, Terzić je istakao i da je teško Zvezdi da se bori sa "aždajama" u Ligi šampiona, a tu je apostrofirao lošiji kvalitet Superlige Srbije.

- Jaki smo za domaću ligu, preslabi smo za Ligu šampiona. Jako je teško onda funkcionisati. Pogotovo što mi u utakmice Lige šampiona dolazimo iz baš slabog prvenstva. Lopta u Ligi šampiona drugačije skakuće. Brže ide, igrači su neverovatnih fizičkih predispozicija. Sve je mnogo brže i na mnogo užem prostoru. S obzirom na to da mi dolazimo iz jedne spore, nekvalitetne lige, sa loših terena gde lopta skače po onim grbavicama, dolazimo u jedan dijametralno suprotan ambijent. Biće izuzetno teško da se naši igrači spreme za takav ambijent - istakao je Terzić.

Još jedna "vrela tema" u Crvenoj zvezdi jeste i pozicija trenera, na kojoj se trenutno nalazi Miloš Milojević, dok se u poslednjem vreme dosta spekuliše o novom treneru, Baraku Baharu iz Makabija. Međutim, Terzić ističe da Milojević ima još vremena da se dokaže i ubedi upravu da je on pravi čovek da vodi klub u Ligi šampiona.

- Crvena zvezda mora uvek da teži boljim rešenjima, obavio sam razgovor sa Milojevićem, rekao sam da se ne opterećuje medijskim natpisima i da se fokusira na rad. Ima ugovor do juna, kada će se doneti odluka o njegovom ostanku, a on do tada ima vremena da ubedi javnost, navijače i nas iz rukovodstva da je on pravo rešenje - zaključio je Terzić.