Erling Haland provozao novu 'zver' od 320.000 evra: Garaža Norvežanina je prepuna skupocenih automobila

On se ovoga puta pojavio na treningu Mančester sitija u potpuno novom automobilu marke Rols Rojs Kulinan, koji bez ikakvih dodataka sam košta oko 320.000 evra. Ali to je samo jedna od "zveri" u njegovoj impresivnoj kolekciji.

Haaland the type of guy to drive his own Rolls Royce 😂 https://t.co/D9zvE5A2uZ