TRAGEDIJA: Preminuo fudbaler, Bora Milutinović ga uveo u reprezentaciju

Ebide je karijeru započeo u klubu iz svog rodnog grada - Šarksima, preko kojeg je sebi obezbedio transfer u Belgiju, a zatim i Holandiju gde je postao član Gerenvena.

Ubrzo je zaigrao i za nacionalni tim svoje zemlje, pošto mu je poziv među “Super orlove” uručio legendarni srpski stručnjak Bora Milutinović koji je u periodu od 1997. do 1998. godine bio selektor Nigerije i predvodio je na Mundijalu u Francuskoj.

U karijeri je Ebide nastupao još za Al Džaziru, Al Ain, Al Dafru, Al Vasl, Ašdod, Makabi Petah Tikvu i Hapoel Bnei Lod.

Via @FisayoDairo, former 🇳🇬 international Emmanuel Ebiede, 45, has died.



Ebiede had been battling with an enlarged liver and despite intervention by the Rivers State government, he didn't make it.



Rip soldier. pic.twitter.com/cfRNVELf0z