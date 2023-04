TRAŽILA RAZVOD I POLA BOGATSTVA PA DOŽIVELA ŠOK: Fudbaler nema ništa - SVE PREPISAO JEDNOJ ŽENI

Fudbaler Markoka Ašraf Hakimi prošlog meseca optužen je da je silovao 24-godišnju devojku u svojoj kući u Parizu, kada su njegova supruga i deca bili na putu u Dubaiju. Kada je Hiba saznala za optužbe, odmah je zatražila razvod od fudbalera.

Francuski magazin "First Mag" objavio je da je glumica tražila polovinu njegove imovine, ne sluteći da njen suprug, pravno gledano, ne poseduje ništa!

Naime, fudbaler je poslednjih godina svo svoje bogatstvo prepisao majci Sadiji, pa će njegova supruga nakon razvoda ostati bez ičega.

Hakimi u PSŽ-u zarađuju gotovo milion evra mesečno, ali njegova plata direktno ide na mamin račun. Pa kada mu je novac potreban, mora da ga traži od majke.

