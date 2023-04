U Zajednici Super lige prvi dan posle praznika odrediće novi termin odigravanja prekinute utakmice između Čukaričkog i Partizana.

Kako Žurnal saznaje, dva kluba će se na Banovom brdu najverovatnije sastati u četvrtak, a naknadno će biti poznato i vreme odigravanja meča.

Sada preostaje da to ozvaniči i direktor Super lige Aleksandar Pivić, a on bi to trebalo da uradi u utorak prvi radni dan posle praznika.

Autor: