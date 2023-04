LEGENDARNI FUDBALER DVA PUTA ZAVRŠIO KARIJERU, PA PREŠAO NA NOVI SPORT! Ovo ga je POTPUNO SLOMILO, neverovatan napor! (VIDEO)

Holanđanin koji je velike uspehe pravio gde god da je igrao je 2021. godine prestao da igra fudbal na profesionalnom nivou, ali je fizički jači nego ikad.

Nedavno je završio maraton u Roterdamu pretrčavši 42 kilometra za tri sata, 13 minuta i 40 sekundi i to je bio njegov prvi maraton u životu.

"Slomljen sam, ali uspeo sam. Završiti je maraton je blizu osećaja osvajanja velike titule u fudbalu", rekao je Roben nakon što je prošao kroz cilj.

ARJEN ROBBEN COMPLETES ROTTERDAM MARATHON IN UNDER 3 HOURS 🇳🇱🏃‍♂️ Impressive feat by the 39-year-old. No word on whether course was just one big series of left turns. pic.twitter.com/Ju0g6nBtj3