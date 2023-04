BIVŠI FUDBALER PARTIZANA UPOZNAO OCA SA 25 GODINA: Odrastao je bez roditelja - UJAK mu je bio ceo svet

Ne mali broj fudbalera imao je težak život, posebno odrastanje. Ipak, nije svako hrabar da priča o tome, posebno ne javno, pred kamerama.

Jedan od onih retkih koji nema strah da priča o svemu jeste Alen Stevanović, nekadašnji fudbaler Partizana. Momak koji se formirao kao snažna ličnost i koji ne beži od svojih strahova, otvoreno je pričao o svojoj intimi.

Alen Stevanović rođen je u Cirihu, na Božić 7. januara 1991. godine. Imao je samo tri meseca kada su se njegovi roditelji razveli. Majka ga je potom donela u Srbiju i vratila se u Švajcarsku, gde je osnovala novu porodicu. Alen je ostao da živi u Bečmenu, malom sremskom selu nadomak Beograda, sa ujakom i bakom.

Danas je formiran čovek, ima suprugu Dunju, decu, zdravu porodicu. Svog detinjstva u razgovoru za podkast "Alesto" prisetio se Alen Stevanović, nekadašnji fudbaler Intera, danas član drugoligaša IMT.

Posebno je interesantna priča vezana za upoznavanje oca.

- Oca sam prvi put video 2016. godine kad sam bio u Partizanu. Supruga me pozvala na ručak, vidim ja nešto čudno se dešava, znam je... Ulazi tip u jednom trenutku i kaže mi ovo je tvoj otac. Kod mene pomešana osećanja. On je gotivac, iz Sarajeva je, možda smo se čuli još par puta posle toga. Čudan osećaj, nemam potrebu da imam kontakt s njim. Nemam problem, možemo da imamo kontakt, ali nemam potrebu zaista, razumeš me šta mislim - otkrio je Alen Stevanović.

Alen je posebno bio vezan za ujaka koji je nedavno preminuo. On je bio osoba koja mu je zamenila roditelje.

- Dok sam bio mali, nije bio tu, a ja sam izgradio karakter. Ujak je bio muška figura u mom životu i svakog dana me je vodio na treninge. Falila mi je očinska figura, kao i majčinska, što sad vidim kad ja imam decu. To je bitno svakom detetu. Imao sam ja probleme zbog toga, bio sam nestabilan, emotivan, a to je razlog jer sam rastao bez njih - objasnio je Stevanović.

Alen Stevanović prošao je sve kategorije Radničkog sa Novog Beograda, a kao klinac od 18 godina iz obrenovačkog Radničkog odlazi u Inter iz Milana. Tamo je trenirao sa Dejanom Stankovićem i prvotimcima kod Žozea Murinja, kod koga je upisao i jedinu utakmicu za "nero'azure". U Italiji je igrao za Torino, Palermo, Bari i Speciju, da bi 2015. prešao u Partizan. Posle dve godine u Humskoj nastavlja internacionalnu karijeru, a trenutno je član IMT.

Za reprezentaciju Srbije kod selektora Siniše Mihajlovića odigrao je tri utakmice.

