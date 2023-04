Ovo je stadion na kom će Čukarički igrati Evropu, ako je izbori

Brđani se najverovatnije sele u Loznicu za evro-mečeve, jer su oduševljeni onim što su tamo videli.

Pobedom protiv Partizana, drugom uzastopnom u četiri dana, fudbaleri Čukaričkog napravili su veliki evropski korak i trenutno se nalaze na drugom mestu Superlige Srbije!

Imaju tri boda više od TSC -a kom gostuju u sledećem kolu, dok su osam ispred crno-belih i Vojvodine i jednom rukom su prigrlili to treće mesto koje na kraju najverovatnije donosi najmanje grupnu fazu Lige konferencija.

Nema sumnje da bi to bio veliki uspeh za Čukarički, mada je svima jasno da bi kvalifikacije za Ligu šampiona (drugoplasirani ide tamo) bile prava nagrada za sve ono dobro što se na Banovom brdu radilo u poslednjih 10 godina.

U slučaju da izbore Evropu, Čukarički će doduše morati da traži stadion na kom će igrati kvalifikacije i eventualnu grupnu fazu nekog takmičenja. A prema nezvaničnim saznanjima Telegrafa - to će biti najverovatnije novoizgrađeni stadion Loznice, čije otvaranje se očekuje krajem maja!

Sportski direktor kluba Vladimir Matijašević, nedavno je boravio na pomenutom stadionu kapaciteta 8.500 mesta i oduševljen je onim što je video, tako da dileme oko izbora neće biti kada je u pitanju Čuka.

Brđani su do sada na svom terenu igrali sve one mečeve koje su mogli, da bi potom prelazili na stadion Partizana kao što je to bio slučaj prošle i pretprošle godine protiv Hamarbija i AZ Alkmara u 3. kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Čuka u narednom kolu, već smo rekli, gostuje TSC-u, a potom i Zvezdi na Marakani. Zatim dočekuju Vojvodinu i Novi Pazar, kao i kragujevački Radnički u poslednjem kolu, dok pre toga gostuju Voždovcu.