Vidić prvi put o povlačenju iz trke za predsednika FSS: 'Sve je bilo dobro do poslednjeg momenta...'

Proslavljeni fudbaler i nekadašnji kapiten Srbije i Mančester junajteda Nemanja Vidić bio je gost potkasta sa svojim velikim prijateljem Riom Ferdinandom i tom prilikom govorio je o brojnim zanimljivm momentima svoje karijere.

Tako, na samom početku dotakao se svog prisustva na društvenim mrežama, a odmah je govorio i o svom povratku u Srbiju i izborima za mesto predsednika Fudbalskog saveza Srbije.

O društvenim mrežama

- Trebalo mi je pet godina da dođem na intervju i 15 da otvorim instagram. Stalno mi je ponavljao daje to budućnost, moraš to da uradiš. I...bio je u pravu. - počeo je Vidić, a Rio se nadovezao pitanjem o tome gde je sada Nemanja:

- Pre dve godine sam se preselio u Beograd. Vratio sam se kući posle 18 godina. Investirao sam novac u svoju kompaniju, koja se bavi stanovima. To je jedna stvar kojom se bavim. Takođe, pokušavam da završim svoju Pro licencu sa englskim FA, radim master UEFA za administraciju. To je ono čime se bavim sada, ja sam šef svog vremena. Srećan sam i fokusiram se na porodicu. Deca su mala još uvek. Imao sam razne opcije, ali sam želeo da budem uz svoju porodicu i gledam ih kako odrastaju i da budem najbolji deo njihovih života.

O izborima u FSS

Prokomentarisao je Vidić i kandidaturu za mesto predsednika Fudbalskog Saveza.

- To je bila moja strast. Jako sam strastven kada je reč o svemu u Srbiji, pogotovo o srpskom fudbalu. Poslednje dve godine sam u Srbiji i ljudi me stalno pitaju, zašto ne pomažem, zašto se ne "umešam", ponavljaju da imam ideje, konekcije, kao i to da se stalno edukujem. Očigledno, u jednom momentu sam mislio o tome, aplicirao sam. Da budem iskren,. bilo je to dobro iskustvo. Sve je bilo dobro do poslednjeg momenta i poslednjeg dela u kojem sam odlučio da nije bilo pravo vreme za mene.

- U javnosti, 90% ljudi je bilo za moj izbor. Ali, znate šta, ljudi koji su u Savezu, ljudi koji su zaduženi za fudbal...Oni imaju problem sa promenama i plaše se promena. Ja sam neko ko je želeo promenu. Očigledno je to bilo glavno. Ja sam stavio svoje ime tamo, a u budućnosti, ko zna šta će se dogoditi. Biću tu da pomognem srpskom fudbalu. Možda ne kao predsednik, ali u nekom drugom obliku. Mi imamo talenat i trebalo bi da pomognemo više srpskoj deci da rastu.

- Balkan je zahtevan. Postoje mnoge generavije koje neće da odustanu od svoje moći. Ne shvataju da se svet pomera, ali mi ne. Kao što smo videli sa digitalizacijom...Pre 5 godina i sada nije isto.