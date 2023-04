NOVI ISPAD RONALDA: Očajni Portugalac nije mogao da se suzdrži - URLAO na svoju klupu!

Al Nasr je bio nemoćan iako je čitavo drugo poluvreme imao igrača više na terenu. Al Vahda je uspela da sačuva prednost do koje je došla u 23. minutu meča golom Bigela.

Očajnom Ronaldu ponovo su drugi bili krivi za neuspeh. Ronaldo je već na poluvremenu iskalio svoj bes na stručni štab i saigrače. Naime, kamere su snimile frustriranog Portugalca koji je na poluvremenu urlao na svoju klupu.

Nije se jasno moglo čuti šta govori, ali po njegovoj rekciji se moglo zaključiti da je tamo pronašao krivca za loš rezultat.

Cristiano Ronaldo fumes at his own bench as Al-Nassr go in behind at half-time 😳pic.twitter.com/gC3nzkgTzR