(UŽIVO) MANČESTER SITI - ARSENAL, bitka za ŠAMPIONA Engleske, Građani dominiraju, Haland PROMAŠUJE!

TOK MEČA:

Prvo poluvreme:

40. minut - Novi neverotan promašaj Halanda, spetljala se odbrana Arsenala, lopta došla do Norvežanina, koji sa tri metra ne pogađa mrežu. Ponovo brani Remdsdejl

36. minut - Nova velika prilika za Siti, probijen je presing Arsenala, brza akcija, Haland vara Gabrijela i iz sjajne pozicije šutira pored gola.

35. minut - Prva prilika za Arsenal, dobra akcija i šut Partija nakon asistencije Odegarda

28. minut - Haland stopostotna šansa, Remsdejl krajnjim naporom brani

25. minut - Ponovo sjajna akcija Halanda i De Brujnea, opet Belgijanac u gol šansi, ali Vajt interveniše u poslednji čas

17. minut - Siti drći sve konce igre u svojim rukama, Arsenal nemoćan.

7. minut - GOL, 1:0, KEVIN DE BRUJNE, sjajna akcija Sitija, Stons šalje dugu loptu Haland je prima i ostavlja do De Brujnea koji nakon sjajnog trka i prezicnog šuta matira Remsdejla



3. minut - Prvo uzbuđenje pred golom Arsenala, Ramsdejl je kratko odbio loptu, pao je De Brujne nakon kontakta sa Partijem, sudija Oliver dosuđuje faul u napadu

1. minut - Utakmica je počela

SASTAVI:

Mančester siti: Ederson, Voker, Akanđi, Dijaš, Stouns, Rodri, De Brujne, Gundogan, Silva, Griliš, Haland.

Arsenal: Ramsdejl, Vajt, Holding, Gabrijel, Zinčenko, Džaka, Parti, Odegard, Saka, Martineli, Žezus.

