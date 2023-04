Oborio Salahov rekord: Haland golom u 95. minutu ušao u istoriju Premijer lige

Norvežaninu je to bio 33. gol posle 29 mečeva i na taj način je srušio rekord PL po broju postignutih golova u sezoni otkako se ovo takmičenje igra u 38 kola.

Prethodni rekord držao je Mohamed Salah koji je u sezoni 2017/18 dao 32 gola za Liverpul, dok onaj apsolutni kada je u pitanju PL od osnivanja dele Endi Kol i Alan Širer koji su dali po 34 gola početkom 90-ih godina. Međutim, tada je liga brojala 22 kluba i sezona je imala četiri utakmice više.

ERLING HAALAND GETS HIS GOAL!!!

PHIL FODEN WITH THE ASSIST!!!

33 PREMIER LEAGUE GOALS, THE RECORD FOR A 38 GAME SEASON!!!pic.twitter.com/fRLILuTfZX