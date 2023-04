Gvardiola: Sada je sve u našim rukama, ne smemo da izgubimo fokus

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola izjavio je da je njegov tim posle trijumfa protiv Arsenala blizu odbrane titule u Premijer ligi, prenose britanski mediji.

Mančester siti je sinoć na svom terenu pobedio Arsenal 4:1 u meču 33. kola Premijer lige. Arsenal je prvi na tabeli Premijer lige sa 75 bodova, dok je Mančester siti drugi sa 73, ali londonski klub ima dve utakmice više.

"Odigrali smo dobar meč od prvog do poslednjeg minuta. Uživamo da igramo na svom terenu pred našim navijačima. Ostalo nam je sedam utakmica do kraja. Sada je sve u našim rukama i ne smemo da izgubimo fokus. Realnost je da je Arsenal i dalje ispred Sitija, a nama naredna tri meča zavise kako ćemo ući u finiš sezone. Kada dođete u situaciju da sve zavisi od vas, onda to morate da iskoristite", rekao je Gvardiola.

Mančester siti će do kraja sezone u Premijer ligi igrati sa Fulamom, Vest Hemom, Lidsom, Evertonom, Čelsijem, Brajtonom i Brentfordom.

"Ova utakmica nije bila odlučujuća, ali bila je važna, to ne možemo da negiramo. Međutim, i dalje smo dva boda u minusu. Moramo ovako da nastavimo, ne smemo da izgubimo koncentraciju. Moramo da se odmorimo i pripremimo za Fulam", zaključio je Gvardiola.