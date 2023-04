JOŠ JEDNA SMRT U NIZU NA FUDBALSKOM TERENU! Fudbaler (23) preminuo tokom meča - oživljavali ga, ali mu nije bilo spasa

Igrač Šohadaje Babolsara, kluba iz druge lige Irana, Amirhosein Širči (23) preminuo je terenu tokom utakmice.

On je doživeo srčani udar tokom meča, srušio se na teren, a uprkos brzoj interveniji lekara nije mu bilo spasa.

⚠️ Content warning



Amirhossein Shirchi’s last moments, before collapsing on the ground and passing away on the way to the hospital. https://t.co/RhPUylCVrH pic.twitter.com/iKj5fDapE3