SKANDAL! STRAVIČNE SCENE POTRESLE SRBIJU! Igrači Tutina sačekali dečaka (14) na parkingu, pa ga BRUTALNO pretukli!

Tutin i Bane 1931 danas su odmerili snage u utakmici 14. kola pionirske lige "FSO NOVI PAZAR-RAŠKA-TUTIN", a domaći tim slavio je rezultatom 4:3.



Nažalost, nakon meča, goleada i sjajan fudbal koji su priredili ovi dečaci nije u prvom planu, već se govori o jezivom skandalu koji se dogodio posle utakmice.

Naime, nakon što su se igrači presvukli u svlačionici, i zatim uputili ka kombiju, vršnjaci iz Tutina su sačekali igrače Bana i fizički nasrnuli na njih.

Najdeblji kraj je izvukao Luka P. (14) koji je zadobio udarce u predelu glave, a zbog posekotina morao je da ode na ušivanje u bolnicu.

Ceo slučaj je prijavljen policiji, a izjavu nesrećnog momka prenosimo u celosti:

- Dana 29.04.2023 godine oko 14.45 časova nakon završetka naše utakmice, svi smo otišli do svoje svlačionice. Kada smo se spremili izašli smo iz stadiona i uputilo smo se prema našem vozilu. Kada sam krenuo prema vozilu grupa dečaka je nasrnula fizički na mene a jednog sam prepoznao da je igrao tokom naše utakmice i da je isključen zbog crvenog kartona. Saznao sam da se radi o licu Redžepović Velminu kao još jedno lice u beloj jakni, za koje ne znam o kojem licu je reč, koji je isto fizički nasrnuo na mene. Posle tog događaja došlo je vozilo hitne pomoći koji sam odvezen do hitne pomoće gde mi je bila ukazana lekarska pomoć To je sve što imam da izjavim u vezi pomenutog događa - rekao je Luka u prostorijama PS Tutin.

