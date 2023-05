SAMPDORIJA NE MENJA TRENERA: Dejan Stanković ostaje na klupi kluba iz Đenove

Uprava je posle razgovora sa srpskim stručnjakom odlučila da ga zadrži do kraja sezone, uprkos tome što je Sampa praktično izgubila sve šanse da ostane u Seriji A.

Čak postoji opcija i da ugovor bude produžen ukoliko ekipa sačuva status u elitnom rangu italijanskog fudbala. Ipak, malo je verovatno da će se to dogoditi.

After Dejan Stankovic offered his resignation to Sampdoria, the two parties met and have decided to move forward together for the remainder of this season.https://t.co/jfOdSol4Mh #Stankovic #Sampdoria #SerieA #Calcio