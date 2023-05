VELEOBRT U ĐENOVI! OGLASILA SE SAMPDORIJA: Ovo je sudbina Dejana Stankovića

Stanković je dan ranije podneo ostavku posle debakla njegovog kluba u utakmici protiv Fjorentine (0:5).

Uprava je posle razgovora sa srpskim stručnjakom odlučila da ga zadrži do kraja sezone, uprkos tome što je Sampdorija praktično izgubila sve šanse da ostane u Seriji A.

After Dejan Stankovic offered his resignation to Sampdoria, the two parties met and have decided to move forward together for the remainder of this season.https://t.co/jfOdSol4Mh #Stankovic #Sampdoria #SerieA #Calcio