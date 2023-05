PARTIZANOV SAN O LIGI ŠAMPIONA ŽIVI: Crno-beli u derbiju kao gosti savladali TSC i vratili se u borbu za 2. mesto

Fudbaleri Partizana savladali su u derbiju 33. kola TSC u Bačkoj Topoli sa 3:1 (1:1).

Crno-beli su tako ostali u trci za drugo mesto koje vodi u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.

Posle ovog kola TSC i Čukarički imaju po 65 bodova, s tim da TSC ima prednost u slučaju istog broja bodova.

Partizan sada ima 61, koliko i Vojvodina na deobi četvrtog mesta. Međutim, Partizan na kraju mora da ima bod više i u odnosu na TSC i u odnosu na Čukarički, ukoliko želi da bude drugi, jer su ove dve ekipe bile bolje plasirane u ligaškom delu sezone.

Partizan je do pobede stigao golovima Rikarda u 12. minutu, Jovića u 48. minutu i Filipovića u 70. minutu. Strelac za TSC je bio Jovanović u 20. minutu.

U narednom kolu Partizan će ugostiti Novi Pazar, a TSC gostovati Radničkom 1923 u Kragujevcu. Čukarički će ugostiti Vojvodinu u derbiju kola, dok Crvena zvezda gostuje Voždovcu.

- Priredili smo publici odličnu predstavu, videli ste četiri gola. Odigrali smo taktički perfektno. Reakcije navijača govore da smo odradili posao kako treba. Ali, moramo već sada da zaboramo na ovu utakmicu - rekao je trener Partizana Igor Duljaj.

- Bili smo malo nervozni u igri, lako smo gubili lopte, gurali lopte gde je Partizanu odgovaralo. Počeli smo da se povlačimo i da primamo golove praktično ni iz čega. Sa druge strane smo propuštali šanse koje nismo trebali. Očigledno sam loše pripremio utakmicu. Partizan nas je čekao na kontranapade i dočekao. Belić i Kolorado su bili dovoljno agresivni, na šta se nismo snašli - rekao je trener TSC-a Žarko Lazetić.

TOK MEČA

1. POLUVREME

45. minut - Rikardu poništen gol

Rikardo je u finišu prvog poluvremena postigao gol za novo vođstvo crno-belih, ali je sudija Srđan Jovanović odmah usvojio odluku pomoćnika da je u pitanju ofsajd. VAR provera je potvrdila prvobitnu odluku pomoćnika Uroša Stojkovića.

40. minut - Rikardo pogodio prečku

Sjajna kombinacija Rikarda i Dijabatea. Rikardo je pogodio prečku, a nakon svega korner. Posle kornera domaćini su otklonili opasnost.

33. minut - Ratkov ponovo promašuje nemoguće

Mogao je da se proslavi mladi napadač TSC-a. Imao je dve velike prilike, i to u bukvalno tri sekunde. Šutirao je sa 7-8 metara bez uspeha.

28. minut - Zicer za Petra Ratkova

Auu, velika prilika za TSC. Saša Jovanović je namestio stopostotnu šansu za Ratkova, ali se ovaj u petarcu crno-belih nije najbolje snašao. Njegov šut je otišao iznad gola.

25. minut - TSC je mogao do preokreta

Petrović je centrirao sa leve strane, Stanojev šutirao glavom, ali bio neprecizan.

23. minut - Žuti karton za Jovića

Nepromišljen gest mladog fudbalera Partizana. Jović je srušen od strane Antonića, a onda je od sudije Jovanovića gestikulacijom tražio da protivniku da žuti karton. Umesto toga, on ga je zaradio.

20. minut - GOOOL! Saša Jovanović doneo izjednačenje

Luka Ilić je izveo slobodan udarac, lopta se od stative odbila do Jovanovića koji je bio potpuno sam na drugoj stativi i nije imao problem da zatrese mrežu.

19. minut - Saničanin prvi dobio žuti karton

Defanzivac Partizana je faulirao Ilića na oko 17 metara od gola Partizana.

16. minut - Zicer za Jovića

Mogao je Partizan da udvostruči prednost. Jović je imao kolosalnu šansu. Na upotrebljivu loptu Uroševića krenuo je ka golu, šutirao ali je to uradio tako traljavo da je golman Ilić uhvatio živu loptu.

13. minut - Korner za TSC

Domaćin igra otvoreno, stvara kornere, ali ne i prilike.

12. minut - GOOOL! Rikardo je strelac

Vodi Partizan! Rikardo je sa ivice šesnaesterca šutirao i pogodio desni donji ugao golmana Ilića.

6. minut - Rikardo propustio prvu priliku na meču

Partizan je dugo kombinovao, lopta je na ivici peterca stigla do Rikarda, ovaj se dugo nameštao za šut, prvo je izblokiran, a zatim je šutirao daleko iznad gola.

3. minut - Rikardo se žali na povredu

Cvetinović je oštrije faulirao napadača Partizana, kome se ukazuje pomoć.

2. minut - Prvi pokušaj Partizana na utakmici je propao

Crno-beli su imali kontru četiri na tri, ali je Natho pogrešio.

1. minut - Partizan je prvi krenuo sa centra

Trener Partizana Igor Duljaj napravio je nekoliko izmena pred derbi kola.

Svakako najznačajnija je izmena na golu, umesto Nemanje Stevanovića braniće Aleksandar Popović.

Takođe, u startnoj postavi nema Danila Pantića, umesto koga igra Bibars Natho. Nema ni Kvinsija Meniga, a u tim se vraća Kristijan Belić. U poslednjoj odbrani tima umesto Svetozara Markovića je Siniša Saničanin.

U ekipi TSC-a nema desnog beka Miloša Cvetkovića i defanzivca Aranđela Stojkovića zbog kartona.

TSC - PARTIZAN

Sudija: Srđan Jovanović

Pomoćnici: Uroš Stojković, Milan Mihajlović

VAR: milan Stefanović, Nemanja Petrović

TSC: (3-4-1-2): V. Ilić – Antonić, Ćalušić, Cvetinović – Stanojev, Stojić, Đakovac, Petrović – L. Ilić – Jovanović, Ratkov. Trener: Žarko Lazetić.

PARTIZAN: (4—2-3-1): Popović – Filipović, Vujačić, Saničanin, Urošević – Kolorado, Belić – Dijabate, Natho, Jović – Rikardo. Trener: Igor Duljaj

Derbi meč 33. kola Super lige Srbije, odnosno trećeg kola plej-ofa, igra se od 19 časova u Bačkoj Topoli gde domaći TSC dočekuje beogradski Partizan.

Biće to možda i ključni meč za obe ekipe u nameri da osvoje drugo mesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona.

Domaći tim je tokom aktuelne sezone zabeležio 19 pobeda, uz 8 remija i 5 poraza, pa sa 65 bodova na svom kontu trenutno zauzima 2. mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao domaćini savladali ekipu Čukaričkog, a meč je završen rezultatom 1:0.

Gosti su tokom aktuelne sezone zabeležili 17 pobeda, uz 7 remija i 8 poraza, pa su sa 58 bodova na svom kontu uoči ovog kola zauzimali 4. mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao domaćini podelili bodove sa ekipom Crvene zvezde, a meč je završen rezultatom 0:0.

Dva tima su se već dva puta sastajala tokom aktuelne sezone, a nešto uspešniji bili su Beograđani. Prvi meč odigran u Beogradu završen je podelom bodova, a rezultat je bio 0:0. Drugi meč odigran u Bačkoj Topoli crno-beli su rešili u svoju korist, a rezultat je bio 2:3 (1:1). Strelci za domaći tim bili su Petar Ratkov u 2. minutu i Martin Mirčevski u 80. minutu susreta, dok su za goste precizni bili Bibars Natcho u 42. minutu, Siniša Saničanin u 70. minutu i Slobodan Urošević u 85. minutu susreta.

Šef stručnog štaba domaćeg tima Žarko Lazetić ističe da se samo uz maksimalnu koncentraciju i dobru igru mogu savladati crno-beli, bez obzira na trenutnu formu i poziciju na tabeli:

"Iza nas je fantastična utakmica protiv Čukaričkog. Velika je stvar kako smo igrali i način na koji smo uspeli da dođemo do pobede. To nam mnogo znači u pripremi za predstojeću utakmicu. Naravno, moraćemo da budemo izuzetno oprezni, nije dobro što Partizan dugo nije pobedio i smatram da to može biti veliki problem za nas. Znam da im ne prija pozicija u kojoj se nalaze i da je Rikardo nervozan što ne daje golove. Imali su mnogo više bodova i od nas i od Čukaričkog i Partizanovo trenutno mesto na tabeli je potpuno neverovatno. Ponovio bih da mi u ovom momentu živimo svoj san i želimo da on što duže potraje. Ovo je velika prilika i veliki test za nas. Sigurno bi bilo tako i da igramo protiv neke druge ekipe, ali ovaj meč ima veliku vrednost jer je to jedan od dva naša najtrofejnija kluba. Poznata je moja povezanost sa Partizanom, i emotivna i životna, a kroz fudbal i trenerska, ali i ja i svi ćemo želeti pobedu. To što smo trenutno drugi na tabeli ništa ne garantuje, ima mnogo bodova u opticaju i probaćemo da do kraja prvenstva igramo najbolje što možemo, da iz utakmice u utakmicu sprovodimo našu igru i tako dođemo do rezultata. Vidim da je sad popularno da se kaže samo mora da se pobedi, ne vidim to tako. Nismo mi taj tim koji dolazi do pobede na ne znam kakve načine, mi smo pre tim koji na razne načine gubi i kada igra dobro. Meni je pre kao treneru važno da budemo u svojim zahtevima, da sprovodimo stvari kako treba ofanzivno i defanzivno. Ako treba da se branimo, branićemo se. Nisam od onih koji unapred najavljuju pobedu ili se unapred predaju, makar igrali i protiv Mančester Sitija. Sa stručnim štabom i ekipom se spremamo da pobedimo svaku utakmicu, tako je i sad. Imamo iskustvo protiv Partizana iz prethodna dva meča. U prvom smo bili u podređenom položaju, ali smo uspeli da dođemo do boda, a u drugom, u kome smo bili mnogo bolji, videli smo kako može da zablista pojedinac od koga se to ne očekuje i šutne svoj najbolji slobodnjak, kao što je to uradio Urošević. Imaju crno-beli veliki individualni kvalitet i zaista moramo da budemo oprezni fokusirani na sebe i držimo najviši nivo igre jer, je se samo tako pobeđuje Partizan, bez obzira na kom mestu tabele se nalazi."

Šef stručnog štaba gostujućeg tima Igor Duljaj ističe da su igrači pod pritiskom i da su za izlazak iz krize neophodne pobede i golovi, kojih nije bilo u poslednje vreme:

"Jeste pritisak, ali svejedno znamo šta je potrebno da bismo se podigli. Samo pobede. Nije ih bilo mnogo u poslednje vreme, nismo ni golove postizali... Možda ću biti dosadan, stalno ponavljam da je potrebno da se borimo, nema predaje. Idemo do kraja. Gostujemo ekipi koja neguje odličan, napadački fudbal, ima sjajnog trenera, u stanju da primeni svoje ideje. Mladi Žarko Lazetić, ambiciozan, rano je počeo da se bavi ovim poslom, željeni stil igre sad sprovodi na sjajan način. Voleo bih da bude dobra utakmica, dosta bi nam značilo da dobijemo. Nije moj posao da dovodim igrače, ali mogu da kažem ko mi se sviđaju pojedinci. To su Ilić i Đakovac, koji ima neverovatnu energiju, pa Ratkov. Dosta je tu kvalitetnih igrača poput, Jovanovića i Vukića. Zasluženo je domaćin na drugom mestu, ima dosta motiva, ulog je ogroman, igraju na svom terenu, mnoge stvari su na njihovoj strani, ali verovatno je i sam pod pritiskom, da ostane na ’’koti dva’’, ali je važnije kako ćemo mi izgledati. Raduje me odnos igrača na derbiju, želja da dobiju. Koliko smo mogli igrali smo visok presing, stvarali šanse, doduše, nismo postigli gol, ali je važno da su momci imali pošten odnos i ogromnu želju. Žao nam je što nismo osvoijili tri boda u sredu, međutim, ta epizoda je završena. Ima pomaka u igri, raduje me energija, kao i način na koji momci treniraju, baš kako želim. Kad bi 80 odsto toga prikazali na meču tabela bi izgledala drugačije."

