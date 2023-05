PSŽ kažnjava Mesija? Argentinac otputovao u Saudijsku Arabiju bez obaveštenja

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Lionel Mesi, nalazi se u Saudijskoj Arabiji, gde boravi sa porodicom, i kao ambasador promoviše turizam te zemlje.

Ipak, ova "avantura" fudbalera PSŽ-a, nikako se ne dopada čelnicima kluba, koji su, prema pisanju francuskih mdija veoma besni na Mesija, jer je, kako se navodi na putovanje otišao bez obaveštenja, i bilo kakve najave.

I am happy to welcome #Messi and his family to Saudi to enjoy the magical tourist destinations and authentic experiences.



We welcome visitors from all around the world to experience a unique trip to Saudi Arabia and its hospitality. 🇸🇦#WelcomeMessi pic.twitter.com/QQGdnAqQ08