VLAHOVIĆ U SUZAMA ZBOG MASAKRA U BEOGRADU! Slomio se pred novinarima: Samo još nešto da kažem...

U Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na beogradskoj opštini Vračar, u sredu u 8.42 došlo je do pucnjave u kojoj je učenik te škole K. K. ubio osmoro đaka, 7 devojčica i jednog dečaka, i radnika obezbeđenja, a ranio šestoro dece i jednu nastavnicu. To je pogodilo i Dušana Vlahovića.

Napadač Juventusa žalio je pred kamerama zbog tragedije u osnovnoj školi na Vračaru, nakon što je njegov tim savladao Leče u Seriji A (2:1).

#DV9 shares his thoughts after tonight's game, with an added special message: pic.twitter.com/BGs4OXcyVS