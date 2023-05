Odlazak LEGENDE FUDBALA: Činio je čuda sa slavnim Deportivom, Đukić se prvi oprostio

Arsenio Iglesijas, legendarni trener Deportiva i Real Madrida, preminuo je jutros u La Korunji u 92. godini. "Odlazi jedan od velikih trenera naše zemlje, trener koji je ispisao istoriju i oblikovao Superdepor, jedan od onih timova koji će se uvek pamtiti i koji su obeležili jednu eru", piše Marka.

- Ovo je izuzetno tužna vest za sve sportiste i za ceo svet fudbala. On je bio jedan od ključnih delova Superdepora - rekao je Miroslav Đukić za Radio MARCA.

Rođen je 24. decembra 1930. u Arteiku, bio je fudbaler i trener, a njegova trenerska karijera počela je 1970. godine, kada je odveo Deportivo u Prvu ligu. Zatim je četiri sezone vodio i Herkules, kao i Saragosu, pre nego što se vratio u Deportivo da proslavi svoj najsjajniji period. Njegovi uspesi u galicijskom klubu doveli su ga do trenera Real Madrida 1996. godine, zamenivši Horhea Valdana sredinom sezone.



- Lendoiro je bio graditelj, ali je Arsenio nadzirao taj nezaboravni tim sa taktičkom mudrošću: Superdepor. Ne morate da se mnogo trudite da izdeklamujete postavu: Lianjo, Rekarte, Ribera, Đukić, Albistegi, Nando, Mauro, Aldana, Fran, Bebeto i Klaudio. Formirao je gotovo neprobojan blok. Tri centralna beka, trkači i veoma moćan centralni vezni igrač su tokom mnogih mečeva pretvorili golmana u gledaoca. Sigurnost pre fantazije - piše Marka.



Za tri neverovatne godine, Arsenio je ostao na jedanaest metara od titule u Španiji, pamti se koban Đukićev penal koji je mogao da reši titulu. Ali uspeo je da dođe do trofeja.

- Iglesijas, jedan od najomiljenijih ljudi, bio je trener pri prvom trofeju za klub, uzeo je Kup kralja, koji će zauvek biti u istoriji nacionalnog fudbala tim golom Alfreda u poslednjim minutima drugog dela finala, koje je zbog kiše i grada moralo da se igra u dva dela.

Pamti se da je Deportivo imao penal za titulu, Bebeto nije smeo da ga izvede, Mauro Silva je kao standardan izvođač već bio zamenjen, odgovornost je preuzeo Đukić i promašio - tako je titula otišla u Barselonu.

- Taj penal je deo mene. To je najgori trenutak moje karijere. Nešto što se dešava samo u filmovima.: Poslednji minut i penal koji odlučuje o šampionu. Tanka je granica između junaka i tragičara, a ja sam osetio ovu drugu stranu. Ne želim da sebe mnogo samosažaljevam, ali to je nešto što je u meni i ostaće tu. Taj penal će me proganjati celog života, ali sam pokušao iz njega da izvučem pouke. Ostavio mi je ožiljke, ali me je i ojačao kao osobu. Morao sam da ga pregrmim i da nastavim da igram. Sa ove vremenske distance i ne volim mnogo da pričam o njemu - rekao je jednom prilikom Đukić.

Taj penal ga je slomio.

- Ništa nije moglo da me uteši. Nije bilo moguće. Moralo je da prođe vreme da bih i ja prešao preko toga. Svi su želeli da mi pomognu, ali to jednostavno nije bilo moguće. Prvo moraš da raščistiš sam sa sobom. U sebi. Kasnije mi je to pomoglo da utešim mlade fudbalere koji su prolazili kroz teške periode. To je lekcija koja može da te učini jačim i da shvatiš da se greške preživljavaju samo gledajući unapred.

Jedna stvar mu je ostala urezana.

- Sećam se reči Paka Lijanja: "Svi smo mi sluge koje se sresti na našima putovanjima“. Mala satisfakcija je bila kada smo ih sledeće sezone pobedili u finalu Kupa kralja. Ali ne volim da pričam o tome penalu. Da me ljudi povremeno ne pitaju, ja ga sam nikad ne bih pomenuo. Ne volim da opet prolazim kroz to i da se sećam.

