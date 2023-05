Džaka napravio SKANDAL neviđenih razmera - DIVLJAČKIM udarcem patosirao protivnika! VIDEO

Ovog puta, od Bazela je bio bolji Cirih koji je slavio rezultatom 2:0, a nakon meča bruji se o neviđenom skandalu koji je napravio Taulant Džaka, brat Granita Džake.

Pomenuti fudbaler je na brutalan način glavom udario protivnika u grudi, a sudija je bez mnogo razmišljanja Džaki pokazao drugi žuti karton i poslao ga u svlačionicu.

Xhaka losing it. First a second yellow, then he goes full Zinedine Zidane.



I doubt he will play anymore matches in Super League this season.



What a finish of the Klassiker.#rotblaulive #fczuerich #BASFCZ pic.twitter.com/GdofOyKU3G