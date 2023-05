DUŠAN VLAHOVIĆ GLAVNA TEMA U ITALIJI: Skandirali mu što i Mihi i Dekiju, ministar morao da reaguje!

Nije poznato zašto su se navijači u Bergamu usmerili baš na Vlahovića i tom prilikom mu usmerili niz ružnih, rasističkih uvreda.

Tako je Vlahović postao još jedan u nizu igrača iz Srbije koji je u Italiji vređan povicima "Ciganine".

Pre njega to su doživeli i Siniša Mihajlovića i Dejan Stanković.

Vlahović je odgovorio navijačima tako što je stavio prst na usta nakon što je dao gol u nadoknadi vremena i tako zaradio žuti karton, a nakon meča, ekspresno se oglasio i ministar sporta i omladine u italijanskoj vladi, Andrea Abodi.

Il mio no, il nostro NO AL RAZZISMO non può, non deve, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle, non riguarda una religione o un popolo: vale sempre! Come il RISPETTO: vale sempre! E chi sbaglia ne deve rispondere, sempre e ovunque. Le nostre scuse a Dusan Vlahovic!