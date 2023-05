Kamere snimile kad su dvojica izbacili Ninkovića iz svlačionice: Incident bivšeg igrača Zvezde s trenerom

Miloš Ninković, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i reprezentativac Srbije, bio je učesnik incidenta u svlačionici u kome je došlo i do fizičkog sukoba.

Posle gradskog derbija u Sidneju, u kome je njegov Vestern Sidnej Vonderers poražen od njegovog bivšeg kluba Sidneja 2:1, iskusni vezista je ušao u svlačionicu kako bi se pozdravio sa bivšim saigračima.

Nakon što je pozdravio nekolicinu njih, kako se prenosi, došlo je do sukoba između njega i trenera ekipe Stiva Korika. Na snimku sa nadzorne kamere u svlačionici se ne vidi šta se desilo, ali se vidi da u jednom trenutku dvojica ljudi bukvalno iznose Ninkovića iz svlačionice.

This is the moment Milos Ninkovic was escorted out of Sydney FC’s dressing room.



Marko Rudan and Steve Corica explain how handshakes ended with eviction.



📰 https://t.co/xFpsfnQaiy pic.twitter.com/7J1QwxKfvL