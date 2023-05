PREMINUO BIVŠI TRENER CRVENE ZVEZDE! Peđa Stojaković mu je VEČNO zahvalan: To mi je on usadio...

Nažalost, srpska košarka je ostala bez još jednog vrsnog stručnjaka pošto nas je napustio Predrag Badnjarević.

Poznati košarkaški trener Predrag Badnjarević preminuo je u 61. godini u Moskvi, javili su ruski mediji. Badnjarević je ostavio veliki trag u srpskoj košarci i stotine košarkaša je uspeo da "oblikuje" da naprave fantastične karijere, a sinonim je do dana današnjeg ostao bivši reprezentativac Predrag Stojaković. Jedan od najboljih šutera u istoriji srpske košarke ponikao je u juniorskom pogonu Crvene zvezde gde mu je upravo Badnjarević bio učitelj.

Upravo se Peđa među prvima oprostio od njega na Instagramu, a dugo će se pamtiti i njegove izjave o svom treneru koji mu je mnogo pomogao tokom karijere: "Ja nikada nisam težio velikim ugovorima, nije mi novac bio na prvom mestu. Moji su ciljevi u košarci uvek pre svega bili sportski. To mi je usadio moj prvi trener u Zvezdi, Predrag Badnjarević, koji mi pomogao da dotaknem plafon. Možda će neki stručnjaci reći da nisam dovoljno radio na nekom detalju ili segmentu igre, ali to je bio moj plafon", kazao je Stojaković u ranijem intervjuu za MONDO.

"Ja sam zvezdaš - svi smo u porodici zvezdaši. I to je onda divan osećaj, kada igraš za tim za koji navijaš od malena. Meni su te dve godine u Beogradu bile super. Ljudi koji su bili u to vreme u Zvezdi su me zavoleli brzo i imao sam pravu podršku. Najviše bi, ponovo, voleo da se zahvalim Predragu Badnjareviću, jer je on bio više od trenera za nas", pričao je Stojaković i docnije, što jasno govori da je želeo da istakne koliko mu je Badnjarević pomogao.

Badnjarević je tokom karijere radio u Crvenoj zvezdi, Atlasu, Lavovima, Grčkoj, Egiptu, Rumuniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Tunisu, Bahreinu, Rusiji. Ove sezone je vodio drugi tim CSKA i sa Armejcima postigao najbolji rezultat u istoriji ove selekcije (šesto mesto u prvenstvu). Vreme i mesto sahrane Predraga Badnjarevića biće naknadno objavljeni.

IN MEMORIAM Predrag Badnjarevic (05.04.1963-13.05.2023)



Sa tugom objavljujemo da nas je juče napustio naš dugogodišnji član i izvrstan trener Predrag Badnjarevic.

Ovim putem izražavamo najiskrenije saučešće porodici i prijateljima.

Dragi Pedja počivaj u miru🙏🏻 pic.twitter.com/sI0kELOYnO — UKTS (@SABC_UKTS) 14. мај 2023.

Autor: