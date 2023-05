Potresne scene: Fudbaler Monpeljea zaigrao uprkos smrti majke, posle meča pao na teren i zaplakao

Iako je saznao za tužne vesti, uspeo je da smogne snage da izađe na teren i doprinese pobedi svoje ekipe. Ali čim se ona završila, emocije su ga potpuno savladale.

Nije mogao da izdrži već je samo pao na teren i zaplakao i počeo da kuka. Saigrači su prišli da ga uteše, ali su scene izgledale vrlo potresno i traumatično.

Immense love & respect goes out to Montpellier full-back Issiaga Sylla who learned that his mother had passed away before today’s Ligue 1 match with Nantes but chose to play regardless. May she rest in peace. pic.twitter.com/uLlHI2LNOD