SVI U ŠOKU - Haland ostavio sve bez teksta kada su videli u čemu je došao na proslavu titule

Jedan od najzaslužnijih za titulu je Erling Haland, najbolji strelac kluba i lige. I Norvežanin je umeo da proslavi trofej. I to sa devojkom Isabel Haugseng Johansen, sa kojom je stigao na žurku.

I svi su ostali u šoku, jer je Haland bio u čudnoj odevnoj kombinaciji. Jednako kao i njegova devojka, Haland se pojavio u pidžami.

Erling Haaland matching with his girlfriend during last nights celebrations 🥳💙 pic.twitter.com/vHCp1p5oIo