PORUKA MIHINOG BRATA KIDA DUŠU! Taj poslednji zagrljaj i pogled nikad neću zaboraviti

Prošlo je pet meseci i nedelju dana od smrti Siniše Mihajlovića, ali gotovo da ne prođe dan a da ga se njegovi najbliži ne sete i ne posvete mu objavu na društvenim mrežama.

Ovog puta dušu je otvorio Sinišin rođeni brat Dražen, kojeg nismo imali priliku tako često da gledamo i slušamo u javnosti. Inicijalnu poruku ostavila je Mihina udovica Arijana Rapaćoni, ali Držanov komentar kida dušu.

"Nikada neću zaboraviti taj poslednji bratski zagrljaj, taj bliski, poslednji susret očiju kada izlazim iz bolničke sobe. Moj povratak kući sa svešću da bi to mogao biti poslednji put da ga dodirnem, osetim... To je bilo prvi put da nisam želeo da idem kući. To je najduže putovanje koje sam prešao za sve ove godine", napisao je Sinišin mlađi brat.

Supruga Arijana neretko je Mihi posvećivala stihove ili citate iz romana, a juče se prisetila kako se slavni fudbaler i kasnije trener borio sa leukemijom.

"Koliko si se borio da živiš moju ljubav... Nikada neću zaboraviti tvoju patnju i tvoju ogromnu želju da se boriš da pobediš bolest! Ne mogu da zaboravim šta sam videla u tvojim očima i emocije koje sam doživela! Uvek ćeš biti u mom srcu!", napisala je Arijana.

Ona je mesec dana posebno raznežila i oduševila Mihine fanove, pogotovo one iz Srbije, jer je objavila fotografije njihove unuke Violante i Siniše, uz komentar na srpskom jeziku: "Ista deda".

Siniša Mihajlović preminuo je 16. decembra prošle godine pošto se nešto više od tri godine borio protiv leukemije.

