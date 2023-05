Alegri: Nemam šta da zamerim igračima, nije im lako

Trener fudbalera Juventusa Masimilijano Alegri izjavio je da je razočaran odlukom Federalnog apelacionog suda da torinskom klubu oduzme 10 bodova zbog malverzacija prilikom transfera igrača, prenose italijanski mediji.

Juventus je posle ove kazne pao sa drugog mesta u Seriji A na sedmu poziciju sa 59 bodova. Torinski klub je sinoć u 36. kolu Serije A poražen od Empolija 4:1.

"To je mučenje. Oni odlučuju gde bi Juventus trebalo da bude. To je nepoštovanje prema zaposlenima, igračima i trenerima. To je neverovatno, to je previše", rekao je Alegri.

On je istakao da nema šta da zameri igračima iako je Juventus poražen na gostovanju u Empoliju.

"Juventus je po rezultatima sa terena na drugom mestu na tabeli Serije A. Nemam šta da zamerim igračima, nije im lako, to je nenormalna situacija. 15 minuta pre početka meča bili smo na drugom mestu, a onda smo videli da imamo 59 bodova i da smo sedmi", istakao je Alegri.

Juventus će do kraja sezone u Seriji A igrati sa Milanom i Udinezeom.