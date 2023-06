SEVILJA SRUŠILA I MURINJA: Roma pala posle PENALA, KRALJEVI Lige Evrope osvojili i SEDMI trofej nakon SPEKTAKLA u Budimpešti

Sevilja je u velikom finalu savladala Romu polse penala rezultatom 1:1 (4:1).

U prvom poluvremenu gledali smo tvrdu utakmicu i veliku bitku na terenu.

Roma je vodeći pogodak postigla u 34. minuta preko Paula Dibale.

Prethodno je u 12. minutu sjajnu šansu imao Spinacola, ali je šutirao pravo u Bona.

Najbolju šansu Sevillja je imala u nadoknadi prvog poluvremena kada je Rakitić sjajno šutirao i pogodio stativu.

U nastavku meča inicijativa Sevilje od starta.

To se isplatilo već u 54. minutu, kada je nakon centaršuta Navasa, Mansini nesretno postigao autogol.

Roma se brzo oporavila od šoka i posle pravog karanbola propustila veliku šansu u 67. minutu

U 75. minutu sudija Antoni Tejlor je pokazao na penal za Sevilju, ali je je nakon VAR intervencije i pogledanog snimka preinačio svoju odluku.

