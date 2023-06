GOTOVO JE! Mesi odabrao novi klub

Argentinac će u narednih nekoliko dana postati igrač američkog Inter Majamija.

Kako navodi ovaj medij, Mesi je spreman da odbije mnogo unosniju ponudu Al Hilala iz Saudijske Arabije kako bi postao član MLS ligaša.



Osim ponude kluba sa Bliskog istoka, prethodnih dana se špekulisalo da bi mogao da se vrati na mesto uspeha u Barselonu, što je nekoliko puta čak isticao i njegov otac i agent Horhe Mesi. Kasnije je ipak to demantovano, s obzirom na finansijsko stanje u Kataloniji.

