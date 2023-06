HULIGANI NAPRAVILI JEZIVU UVERTIRU PRED FINALE LK! Navijači se BRUTALNO potukli u Pragu - štangle i BAKLJE letele na sve strane!

U incidentu su povređena tri navijača Vest Hema i jedan policajac, dok je 16 osoba privedeno, saopštila je policija.

Uviđaj je u toku i više detalja nije saopšteno.

Fiorentina Ultras and West Ham fans fighting in Prague before the Conference League final. #UECLfinal



🎥@RobHarrispic.twitter.com/mehTNrPpzP