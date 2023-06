ĐOKOVIĆ RASPAMETIO FUDBALSKE ZVEZDE: Asovi Premijer lige uživali u Đokovićevim bravurama (VIDEO)

Na tribinama stadiona "Filip Šatrije" našli su se Džermejin Dženas, Piter Krauč i Džoleon Leskot i svi nisu krili zadovoljstvo zbog onoga što je treći teniser sveta prikazivao na terenu.

Bilo je tu čuđenja, divljenja... zbog majstorija čoveka koji je dva puta podizao "Kup musketara".

When football pundits take on Roland-Garros ⚽️🎾@jjenas8, @petercrouch and @JoleonLescott are 𝐚𝐥𝐥 𝐨𝐟 𝐮𝐬 as they watch Novak Djokovic's tiebreak in disbelief 🤯🤩@btsport | @discoveryplusUK pic.twitter.com/Qp8BHSj11a