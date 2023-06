OVE STAVKE MESIJEVOG NOVOG UGOVORA ĆE MNOGE ŠOKIRATI - Argentinac će u Americi zaraditi BOGATSTVO

Dileme više nema, pošto je Lionel Mesi u razgovoru za Mundo Deportivo potvrdio da će preći u Inter iz Majamija.

- Doneo sam odluku da idem u Majami. I dalje nije sve završeno 100%, neke sitnice fale, ali odlučili smo da tamo nastavimo naš put - kazao je Mesi.

Mesi će u Sjedinjenim Američkim Državama dobiti pravo bogatstvo, a sada su se na internetu pojavili i detalji njegovog ugovora, koji bi su mnoge ostavili bez teksta. Neke od stavki iz njegovog ugovora su sledeće: - Mesi će dobiti procenat od prodaje televizijskih prava MLS lige na "Epl" uređajima. - Mesi će dobiti procenat od prodaje njegovih dresova u Inter Majamiju, što će direktno plaćati Adidas. - Mesi će dobiti mogućnost kupovine akcija kluba po završetku igračke karijere.

🚨😳 Included in Lionel Messi's deal with Inter Miami:



➡️ Percentage on subscriptions to the MLS Season Pass from APPLE TV, paid directly by APPLE

➡️ Percentage of Inter Miami shirt sales, paid directly by Adidas

➡️ Possibility of acquiring an MLS franchise at the end of his… pic.twitter.com/liWC0wgDt8