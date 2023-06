GRAĐANI NAPRAVILI FEŠTU: Fudbaleri Mančester sitija svečano proslavili trostruku krunu

Predvođeni norveškim napadačem Erlingom Halandom i trenerom Pepom Gvardiolom fudbaleri Sitija prošli su ulicama Mančestera u otvorenom autobusu.



Proslavu je obeležila kiša, zbog koje je parada nakratko bila i odložena.

Fudbaleri Mančester sitija osvojili su u subotu titulu u Ligi šampiona, pošto su u finalu u Istanbulu pobedili milanski Inter sa 1:0.

Siti je tako došao do prvog trofeja u Ligi šampiona, a ove sezone su osvojili i titule u Premijer ligi i FA kupu.

The Man City treble parade in full effect down Deansgate this evening. 🏆🎉



The city centre is a sea of blue tonight! 🔵⚽️#MCFC #ManchesterCity #TrebleWinners pic.twitter.com/HhqoHPw1hV