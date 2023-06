TUGA NA OSTRVU! NEMA VIŠE LEGENDE! Preminuo slavni fudbaler Čelsija - DVA PUTA IGRAČ GODINE 'PLAVACA' (FOTO)

Legendarni fudbaler Čelsija Džon Holins preminuo je u 76. godini života.

Londonski klub podelio je informaciju na društvenim mrežama.

Holins je za Plavce odigrao 465 mečeva i po tom parametru je peti na večnoj listi nastupa. Dres Čelsija nosio je od 1963. do 1975. godine i od 1983. do 1984. osvojivši po jedan pehar FA kupa i Liga kupa, kao i Kup pobednika kupova 1971. godine. Te sezone je proglašen i za najboljeg igrača kluba, baš kao i godinu dana ranije.

Od Holinsa se oprostio i Džon Teri, treći na večnoj listi po broju utakmica za Čelsi.

Tokom karijere Džon Holins je još nosio i dresove KPR-a, Arsenala i Kob Remblersa. Za reprezentaciju Engleske odigrao je jedan meč.

My love and condolences are with the Hollins family.

💙 https://t.co/umnbBNPbuS