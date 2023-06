Mesi stigao u Peking: Iznervirao celu Kinu jednim pitanjem na aerodromu

Mesi je u Peking stigao privatnim avionom, nakon što je imao stajanje na Tajvanu, da bi ga carninici zaustavili zbog problema sa pasošem.

Novi član Intera iz Majamija je, kako piše "El Konfidencijal", imao kraj sebe španski pasoš, a ne argentinski. Španski državljani mogu da uđu na Tajvan bez vize sve dok njihov boravak ne prelazi 90 dana, dok su u Kini carnici tražili da im pokaže argentinski.

Pomalo zbunjen, Mesi je u tom trenutku postavio pitanje koje je i te kako naljutilo Kineze: "A, Tajvan nije Kina?"

🚨🚨 BREAKING NEWS: Messi has been arrested once again in China for trying to enter illegally with an invalid passport. ❌



He reportedly asked border control “is Taiwan not part of China?” 🇨🇳



🎥 The full breakdown 👇 pic.twitter.com/EEvfGynuRe