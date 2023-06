SKANDAL U PRIŠTINI - RUMUNI SKANDLIRALI 'KOSOVO JE SRBIJA'! Albanski POLICAJCI ih BRUTALNO MUČILI u stanici! (VIDEO)

Veliki skandal obeležio je meč trećeg kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Prištini. Selekcija Fudbalskog saveza Kosova dočekala je Rumuniju na stadionu "Fadilj Vokri", a gostujući navijači doživeli su pravu policijsku torturu nakon što su izbačeni sa stadiona.

Naime, navijači Rumunije, države koja ne priznaje nezavisnost južne srpske pokrajine, u finišu utakmice skandirali su "Kosovo je Srbija" nakon čega su ih albanski policajci izbacili sa stadiona, a kasnije u stanici i brutalno tukli.

🇷🇴"Even with 40 of us and 14,000 of them we decided regardless of risks we'd say it [Kosovo is Serbia] to their faces in their so-called capital."



The Romania fans add that they suffered 'all kinds of physical corrections' at the police station afterwards.



[Uniti Sub Tricolor] pic.twitter.com/v5LL9FpDb6