TUGA! IZNENADA PREMINUO REPREZENTATIVAC LITVANIJE: Razlog smrti nepoznat, pre četiri godine igrao protiv Srbije na Marakani

Reprezentativac ove zemlje, Karolis Čvedukas, iznenada je preminuo u trenutku kada je imao 32 godine.

Vest je objavio Fudbalski savez Litvanije, a nije naveden uzrok smrti.

- U ponedeljak ujutru, litvanska fudbalska zajednica je primila tragične vesti. Naš igra i član nacionalnog tima, Karolis Čevdukas je iznenada umro. Litvanska fudbalska federacija u ime čitave zajednice želi da izrazi najdublje saučešće porodici i prijateljima preminulog u ovo teško vreme - navedeno je na sajtu FS Litvanije.

Čvedukas je dres reprezentacije nosio 20 puta, a pre četiri godine, u junu 2019. u 46. minutu je ušao u igru na utakmici u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv Srbije u Beogradu koja je završena rezultatom 4:1.

Waterford FC is deeply saddened to learn of the passing of former Blues midfielder Karolis Chvedukas.



The Lithuanian international played 22 times for the club in the 2019 season.



Our thoughts are with Karolis’ family and friends.



May he rest in peace 🕯️ pic.twitter.com/qnkHaXoDs2