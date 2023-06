JA ĆU SE BAVITI SVOJIM DELOM POSLA Duljaj: Imamo dosta mladih igrača koji će konkurisati za prvi tim

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je danas da treba što pre zaboraviti prošlu sezonu i četvrto mesto u Superligi Srbije, kao i da će u fokusu za narednu sezonu biti ubacivanje mladih igrača u prvi tim.

"Ja ću se baviti svojim delom posla, a to je tim. Ljudi koji vode klub se bave svojim delom posla, naš razgovor je bio da u Sloveniju odemo sa igračima koji će biti na početku prvenstva. Imamo dosta mladih igrača koji će konkurisati za prvi tim, to ne znači da će odmah uleteti u vatru, jer mora da se stvori jedan pozitivan ambijent za njih", rekao je Duljaj, preneo je klub.

Fudbaleri Partizana počeli su danas u Sportskom centru Teleoptik pripreme za novu sezonu.

Crno-beli će narednih desetak dana trenirati u Beogradu, a potom sledi odlazak u Sloveniju.

Duljaj je dodao da je cilj ove sezone da ekipa bude konkurentna u sva tri takmičenja.

"Ono što mogu da obećam je da ću dati sve od sebe, kao i ljudi u stručnom štabu, kao i ljudi u klubu. Ja sam malo morao da ih nateram da radimo još jače, još brže, da ne bi kasnili sa pojačanjima. Očekujemo jedan bolji Partizan, agresivniji Partizan i brži", istakao je on.

Trener Partizana rekao je da će pažnju obratiti i na igrače iz omladinske škole.

"Moramo da se vratimo nekim našim korenima, a to je da takođe bacimo na akcenat na našu decu iz omladinske škole", dodao je on.

Duljaj je pozvao navijače da bodre igrače kada sezona počne, i dodao da pristalice crno-belih vole da ekipa konstantno napada.

"To je uvek bilo u Partizanu bez obzira ko je trener, to navijači traže od Partizana, da vide ekipu koja dominira", rekao je on.

Duljaj je rekao da se ne obazire na pojačanja Crvene zvezde, već da je fokusiran na dešavanja u klubu.

"Ja sam insistirao na profilu igrača koji su potrebni Partizanu posebno u veznom redu. Treba će nekih četiri-pet igrača. Možda će neko reći da ovo nije fontana želja, ali moramo da se pojačamo da bi ti mladi igrači mogli da napreduju uz njih", dodao je on.

Crno-beli će ove sezone pored Super lige Srbije i Kupa Srbije, igrati i u kvalifikacijama za Ligu konferencija, a takmičenje u Evropi počinju 10. avgusta.

Nova sezona u Super ligi Srbije počinje 22. jula.