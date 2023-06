ZVANIČNO POTVRĐENO - Mesi ponovo saigrač sa legendom Barselone

Tako će se posle dve sezone pauze ponovo ujediniti stari poznanici, pošto boje američkog Intera odnedavno nosi i Lionel Mesi, koji tek treba da se pirključi klubu.

Španski vezista je definitivno odbio ponudu koju je imao iz Saudijske Arabije jer mu je velika želja bila da ponovo zaigra sa najboljim fudbalerom današnjice. U Majami će doći kao slobodan igrač i biće predstavljen tokom narednih dana.

Sergio Busquets joins Inter Miami as a free agent, deal signed and completed 🚨🇪🇸🇺🇸 #InterMiamiCF



Agreement completed and unveiled for Busquets to play together with Messi.



Saudi clubs rejected as he wanted to try an experience in MLS… and re-join Leo. pic.twitter.com/eoH4PmvJZV