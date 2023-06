ODUŠEVIO JE SVET! Skupili Ronaldo i Ronaldinjo nestvarnu ekipu za fudbal, ali je na terenu potez dana izvela - TikTok zvezda! (VIDEO)

Recimo, "pravi Ronaldo", Rivaldo, Kafu, Dibala, Nani, Klajvert, golman Igita, Valderama, Lukas Moura, Dida, Džej Džej Okoča...

... ali i pored njihovih bravura, publiku je najviše oduševio Kabi Lame.

Momak koji se proslavio na internetu snimajući kako neke obične stvari treba da se rade na krajnje jednostavne načine, umesto poenkad suludih pregleda "popularnih ličnosti", video je kako je obezbeđenje reagovalo kada je jedan navijač utrčao na teren.

TikTok star Khaby Lame helped a pitch invader get his shirt signed by Ronaldinho at a charity match ✍️🇧🇷 What a hero! 👏🤩 pic.twitter.com/ANiKlvLEN8



Taj gledalac je pošto-poto hteo da mu dres potpiše njegov idol, Ronaldinjo, ali je uhvaćen pre nego što je do slavnog Brazilca stigao i izveden sa igrališa, razočaran.

A onda je Kabi Lame uzeo dres koji je taj momak bacio ka Ronaldinju, pa kada je uzeo autogram slavnog asa, otrčao brzo do navijača i, na njegovo a i oduševljenje celog stadiona - dao mu poklon koji će večno pamtiti:

Inače, ranije tokom meča Lame je mogao da se proslavi kada ga je Ronaldinjo izvrsno proigrao, ali je očajno "uštopovao" loptu...

I took a cross from Ronaldinho, but caught it with my face pic.twitter.com/8Ap4fwvd5B