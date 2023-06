Glavni lik ove priče, Karlos Enrike Raposo, dolazi iz gradića Rio Pardo koji se nalazi na jugu Brazila i ima tek nešto manje od 40.000 stanovnika. Taj lik je Karlos Enrike Raposo, rođen je 2. aprila 1963, a čak i njegovo ime zvuči "fudbalski", međutim ono što je napravio u svom životu jeste neverovatno, možda i zaslužuje nekakvu nagradu, ali ne za najboljeg igrača, strelca ili slično, već za najveću prevaru.

Kao i brojni klinci širom Brazila, maštao je o tome da postane fudbaler, samo što za to nije imao dovoljno talenta, čak ni blizu. Pa, umesto da odustane kao što bi svako uradio, smislio je plan, ludi plan koji je uspeo da sprovede u delo.

Poznat je i kao Karlos Kajzer, trenirao je fudbal u omladinskoj školi Flamenga do 1977. godine, a onda je krenuo u realizaciju svojih ideja. Sprijateljio se sa tadašnjim zvezdama brazilskog fudbala, Edmundom, Renatom Gaučom, Rikardom Rokom, malo kasnije i sa legendarnim Romarijom. Kada je ostvario dobre odnose sa njima, oni bi ga preporučili klubovima, pa je 1979. stigao je poziv Pueble, meksičkog prvoligaša.

Onda je na redu drugi korak. Potpisivao je isključivo tromesečne ugovore, kako bi njegova prevara uspevala. Pošto medicina, kao i sve ostalo pre 40 godina, bila manje razvijena, prvih mesec dana je lako uveravao ljude u klubu da nije potpuno spreman, pa je, dok ostali igrači treniraju, trčao krugove oko terena.

Uveče je naravno zatvarao noćne klubove, a status profesionalnog fudbalera koristio je kako bi impresionirao devojke i vodio ih u krevet. Nakon tih mesec dana trčkaranja, došlo bi vreme za treći korak prevare, odnosno vreme za pravi trening, ali i taj je "problem" rešio Kajzer.

"Tražio bih već u prvom minutu da mi neko doda loptu. Onda bih je šutnuo prvom igraču do sebe i uhvatio se rukama za zadnju ložu. Uzviknuo bih od bola i srušio se na travu. Oporavak bi trajao još najmanje mesec, mesec i po. Znate, u to doba nije bilo magnetnih rezonanci i medicinska tehnologija nije bila toliko razvijena. U nekim stvarima verovalo se na reč fudbalera. A tu sam uvek bio u prednosti", ispričao je svojevremeno Kajzer.

Iako "povređen", trudio se da sa igračima i osobljem ima odlične odnose, pa im je u karantinu pred utakmice spremao iznenađenja.

"Kako nisam igrao utakmice, došao bih u hotel tri, četiri dana pre, iznajmio bih desetak soba i u svaku od njih doveo devojke, koje su čekale igrače. Kad bi moja ekipa došla, nisu imali potrebu da izlaze u potragu za devojkama. Sve bi ih čekalo u hotelu".

Nakon Pueble, vratio se u Brazil gde je bio član Botafoga i gde je njegov genijalan plan umalo propao. Kajzer je kupio telefon, jedan od prvih u svetu i pred saigračima i članovima kluba pričao je na engleskom jeziku pretvaravši se da pregovara sa drugim klubovima. Ipak, jedan od lekara je posumnjao na prevaru, pa je odlučio da se sam uveri. Dok se Kajzer tuširao, otvorio je njegovu torbu i našao plastičnu igračku telefona. Već sutradan, Kajzer je raskinuo ugovor.

Ali to ga nije sputalo, ponovo je pronašao sebi angažman, ovog puta u Flamengu, ali odlučio je da kao mnogi njegovi zemljaci, sreću okuša i u Evropi. Meta je bio Ajačo, postao je prvi Brazilac koji je potpisao za klub i na njegovu promociju došlo je 1000 ljudi. Na Korzici se zadržao čak dve godine i za to vreme je upisao 20-ak nastupa, sve sa klupe, a zatim se vratio u Brazil.

U Banguu se suočio sa najvećim problemima. Posle uvodnih "bolova" i "povreda", trener ga je u nedostatku zdravih igrača, povređenog stavio na klupu. Haos je nastao kada je došao red da uđe u igru.

"Shvatio sam da navijači celu utakmicu vređaju trenera i predsednika kluba. Dok sam se pripremao da uđem u igru, zaleteo sam se na ogradu i počeo da vređam navijače! Sudija je odmah došao i dao mi crveni karton", ispričao je Kajzer.

