'NIKAD NISAM KRIO KOLIKO SAM PONOSAN NA SRPSKO POREKLO' Sada je jasno zašto Piksi toliko želi ovog fudbalera: Volim Švajcarsku, ali... (FOTO)

Fudbaler Intera Darian Maleš (22) koji je imao sjajnu sezonu u dresu Bazela trenutno sa mladom reprezentacijom Švajcarske igra na Evropskom prvenstvu u Gruziji. "Sajdžije" su sinoć protiv Francuske igrale odlučujuću utakmicu za plasman u nokaut fazu na EP.

Kurir je u martu prvi detaljno pisao o mogućnosti da mladi fudbaler rođen u Švajcarskoj obuče dres Srbije. Nije tajna da selektor Dragan Stojković i direktor Stevan Stojanović vide levonogog i 189 centimetara visokog ofanzivnog veznog igrača Dariana Maleša u najjačem timu Srbije. Sa njim planiraju da urade isto kao i sa Lazarom Samardžićem, rođenim u Nemačkoj koji je već standardan član Orlova.

Pre nedelju dana pojavile su se netačne informacije u pojedinim srpskim medijima da je Darian Maleš izgubio pravo igranja za Srbiju, time što je zaigrao za Švajcarsku na EP za mlade, shodno pravilniku FIFA. Ta informacija bi bila tačna da Maleš pored švajcarskog nema srpsko državljanstvo i pasoš. Pošto ih ima, Darian i dalje ima pravo da bez bilo kakvih problema obuče srpski dres, ukoliko pre toga ne zaigra za A tim Švajcarske.

Tonight we officially say goodbye to ideas about calling up Darian Maleš (22, SS/RW) - if they ever existed within our FA.



He came on for 🇨🇭 in the 90th min at the U21 Euro & is now cap-tied, just like Vladan Kovačević & Borna Sosa recently.



11 goals, 17 assists this season. pic.twitter.com/QXyPniM4hs