KAKO JE RONALDO ŽENAMA ŠIROM SVETA JEDNOM FOTKOM 'SRUŠIO SNEŠKA'? Objavio fotografiju na kojoj 'GRMI' kako izgleda, ali kada se dobro zagledate.... NIKOME NIJE JASNO ZAŠTO JE TO URADIO (FOTO)

Jedan od najboljih fudbalera sveta Kristijano Ronaldo sa porodicom uživa na letovanju, a slike sa odmora okačio je i na društvene mreže.

Mnogi su odmah primetili da slavni Portugalac ima nalakirane nokte na nogama, pa je krenula rasprava zašto on to radi.

Iako je taj bizarni trend danas popularan među nekim muškarcima, Ronaldo svoje ne lakira iz estetskih razloga, nego praktičnih.

Međutim, mnogi nisu znali o čemu je reč pa su bili zabezeknuti njegovim izdanjem.

"Ne znam zašto to radi on, ali znam da MMA borci farbaju nokte kako bi stavili sloj zaštite", glasio je jedan od komentara ispod slike.

Nemački mediji navode kako je upravo to razlog Ronaldovog lakiranja noktiju. Bild tvrdi kako sportisti boje nokte da bi na njih stavili zaštitni sloj koji ih štiti od gljivičnih i ostalih bakterijskih infekcija.

"Mnogi vrhunski sportisti to rade kako bi zaštitili nokte od gljivica i bakterija kad su satima zatvoreni u znojavim čarapama i patikama. To radi to Majk Tajson", pišu Nemci.

Isti trik koristi i bivši UFC-ov teškaški prvak Andrej Arlovksi, a borci lak stavljaju kako bi i očvrsnuli nokte. Lak stvara zaštitni film i čini nokte otopornijim na eventualne povrede i oštećenja tokom borbi.

