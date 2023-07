DO NJE, ŽIVEO KAKO JE HTEO! VARAO JE ŽENE I PRAVIO DECU VAN BRAKA, A SADA GA JE ONA SMIRILA: Kurtoa je zaveo lepu plavušu preko društvenih mreža, PA JE OŽENIO (FOTO)

Tibo Kurtoa, golman reprezentacije Belgije i Reala, napravio je skandal na poslednjem okupljanju nacionalnog tima, kada je bez razloga napustio kamp.

Sada je poznat razlog te njegove odluke. Uopšte se nije radilo o kapitenskoj traci. Nedostajala mu je lepa verenica, a sezona je bila toliko duga, da više nije mogao da izdrži. U ponedeljak Tibo Kurtoa oženio se prelepom manekenkom iz Izraela Mišel Gerzig u jednom dvorcu u blizini francuskog grada Kana. Svečano je bilo na venčanju, a posle toga srećni par napravio je ludu žurku za porodicu i celo društvo.



Belgijanac i njegova nova supruga Mišel Gerzig upoznali su se preko Instagrama pre godinu i po dana. Poslao joj je poruku, počeli su da se dopisuju, a ona je u aprilu 2021. došla u Madrid na foto sešn, jer radi kao manekenka. Nekoliko nedelja kasnije, u španskim medijima počele su da kruže glasine o novom paru.



Prošlog juna njih dvoje su se verili tokom romantičnog odmora na jahti, a nedelju dana kasnije zajedno su posetili Izrael i proveli vreme sa porodicom plavokose lepotice.



Njihova ljubav je velika, pišu mediji u Španiji, toliko da su se čak i tetovirali. Na njegovoj ruci Mišelinim rukopisom piše „Ani Ohev Otach“ (volim te, na hebrejskom), dok je na njenoj ruci njegovim rukopisom napisano - „Te Amo“ (volim te).



Mediji iz Španije uzimajući u obzir Kurtooovu prošlost i sklonost ka preljubama zapitali su se koliko će i da li će ovaj brak opstati. Godine 2014. Kurtoa je imao aferu sa Kerolin Lijnen, tadašnjom verenicom Kevina de Brujnea. Od tada su odnosi dve zvezde reprezentacije Belgije zahladneli, čak su u jednom trenutku prestali da razgovaraju.



- Kevin me je prevario! Mesecima nisam ništa govorila jer su mi Kevinovi roditelji pretili tužbom ako ispričam svoju priču. Bila sam pod neverovatnim pritiskom. Ispoštovala sam sve što se od mene tražilo, ali je Kevin u svojoj knjizi „Keep it Simple“ napisao odlomak o mojoj aferi sa Tiboom. Zato sam odlučila da prestanem da ćutim - rekla je Kerolin i nastavila:

- U leto 2012. Kevin mi je rekao za aferu sa mojom najboljom prijateljicom. Dala sam joj izbor, ili ja, ili ona. Bila sam spremna da mu dam još jednu šansu, ali posle toga naš odnos više nije bio isti. Utehu sam našla u Tiboovom naručju. Te noći, Tibo mi je dao ono što nisam dobila tri godine provedene sa Kevinom. Mogla sam da razgovaram sa Tiboom o bilo čemu, plus on mi je pripremio sjajnu večeru. Kevin to nikada nije uradio za mene.



Kasnije, dok je igrao u Čelsiju, 2017. godine, Tibo Kurtoa zaljubio se u Martu Domingez, sa kojom je dobio dvoje dece, ćerku Andrijanu i sina Nikolasa. Međutim, i tada je bio neveran. Uspeo je da zavede jednu njihovu komšinicu iz Nigerije, koja je bila udata.



Štaviše, Kurtoova devojka Marta Domingez bila je trudna u isto vreme kada je Belgijanac izlazio sa Elzom Izak, komšinicom.

Iz veze sa Elzom dobio je sina Enca u septembru 2017. godine. U prvi mah Belgijanac nije želeo da ga prizna, ali je na kraju pristao da plaća alimentaciju, a Elza se razvela od tadašnjeg muža.

Autor: