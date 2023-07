'ALEKSANDAR VUČIĆ ME JE DOVEO U ZVEZDU' Zvezdan Terzić otvoreno: Za jedne sam mađija, za druge mafija

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić otvorio je dušu.

Često Srbi prizivaju poslovni model Zdravka Mamića u naše klubove, a Terzić se dotakao i hrvatskog fudbalskog mogula.

- Pre dva dana sam se video sa mojim prijateljem Zdravkom Mamićem. Sve što on radi, tako ne treba da se radi. Savetujem ga, a sličan sam njemu. Samo što ja pokušavam da se kontrolišem. Sa novinarima niko rat nije dobio, tako da ne gajim iluziju da treba ulaziti u sukob. Ćutiš i progutaš. Toliko je loših stvari ispričano o meni da više ništa ne može da me iznenadi - počeo je Terzić, pa nastavio:

- Da se svidim svima - ne mogu. Da obelim svoju biografiju u očima negativaca - ne mogu. Svestan sam da vodim jedan veliki sistem koji donosi strast i emociju, a zove se Crvena zvezda. Meni će suditi samo na osnovu uspeha i neuspeha Crvene zvezde, samo kroz prizmu Crvene zvezde. Za jedne sam Terza magija, za druge sam Terza mafija. Za one koji vole Crvenu zvezdu sam Terza magija, za one koji je ne vole sam Terza mafija i to je tako - istakao je Terzić.

Otkrio je da ga je u klub pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Rezultat je jedino merilo kvaliteta. Terzića možeš da voliš ili ne voliš, sve je to subjektivno, ali imam rezultat. Prvo što sam uradio kada sam došao u Zvezdu jeste da sam na velikoj tabli u kancelariji napisao da je najveći rizik ne rizikovati. Ako budemo krenuli da radimo kako su nas učili u knigama, to je katastrofa. U klub me je zvao Aleksandar Vučić i rekao mi je da su mu potrebni kvalitetni ljudi, treba da dođeš da preuzmeš Savez ili Zvezdu. Jako je teško rukovoditi Crvenom zvezdom. Sad da dovedete generalnog direktora Bajerna ili Mančester junajteda ili Pari Sen Žermena, on bi treći dan pobegao iz Zvezde - istakao je Terzić.

- Znao sam da mogu da se popnem na Mont Everest. Ili imaš predispozicije ili nemaš. Još te zove prvi čovek države. Normalno da sam odmah pristao. Dočekali su me svi na nišan. Od navijača, preko medija, ma svi. Govorili su ima on svoj OFK, plus sudski postupak, bio u bekstvu... Sećam se i naslova otišao Džajić, došao Terzić. Navijači to gledaju otišao jedan veliki Džajić, došao mali Terzić. Nije mogao biti lošiji tajming po mene, bio sam obeležen negativnim imidžom.



"Zvezda u treću ligu?"

- Prvi dan kada sam došao pitao sam koja je najbolja revizorska kuća, doveli su najbolju. Dva meseca su gledali papire i kažu da Zvezdi nema spasa. Idemo bankrot, pa UPPR, pa treća liga. Pitao sam: ‘Zvezda u treću ligu?’ Kažu nema drugačije, Zvezda će se udaviti i tad sam rekao: ‘Ajde, sad se pomerite’. Tad je krenula ona čuvena priča, oko toga su pravili majice. Kasnije smo poslednjeg dana prelaznog roka prodali Rajkovića za 3.000.000, zatim malog Grujića i zavrtela se traka. Moraš da budeš šampion da bi se priključio i bio karika u lancu velike igranke evropske, gde su velike pare. Danas smo učesnici Lige šampiona i samo od Lige šampiona dobijamo 30.000.000 evra. Da nisam to uradio, nikada ne bismo bili deo te priče.

Istakao je Terzić da Zvezda nema konkurenciju u Srbiji.

- Zvezda dominira šest godina. Koga god da smo doveli za trenera, bili bismo šampioni. Odmakli smo svima, niko ne može da prati Zvezdu. Napravili smo organizaciju i sistem, ostvarujemo velike prihode. Zvezda je osposobila sebe da pravi novac, za njega mi možemo da dovedemo velike igrače. Već sam rekao da prvi put kada Zvezda ne bude šampion ja odoh iz Zvezde. Vrh sam piramide, šef parade, komandant i imam neograničena ovlašćenja. To bi značilo da sam pogrešio. Sad će biti sedma titula, onda osma, nema kraja. Hoću da budemo konkurentni u Evropi, hoću iskorak i da zvezdaši budu ponosni - zaključio je Terzić.

