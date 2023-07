Zvezdan Terzić otkrio koliki je dug Crvene zvezde!

Generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić dao je intervju, gde je posle nekog vremena otvoreno pričao i od dugu koji ima klub sa Marakane.

Nedavno je APR objavio Finansijski izveštaj Crvene zvezde, u kojem je obelodanjeno da je dug crveno-belih 76 miliona evra. Ali, Terzić ističe da je on znatno manji i da je dug Zvezde na današnji dan oko 38 miliona evra.

- Barselona je najveći brend na svetu i u dugu je 1.200.000.000. Najzaduženija firma na svetu je ona koja je najmoćnija. To su Sjedinjene Američke Države. Ne gleda se uspešnost i moć neke kompanije, države ili kluba koliko si dužan, već koliko si moćan da stvaraš. Crvena zvezda je osposobljena da stvara velike pare, a to bi bilo nemoguće da nisam rizikovao i išao putem za koji bi mi svaki profesor rekao da to ne radim.

- Nemačka je dužna 0,86 svog BDP-a, Crvena zvezda je manje dužna od Nemačke. A, Nemačka je najstabilnija i najmoćnija država u Evropi. Kada sam preuzeo klub, dug je bio 64.000.000 evra i bio osposobljen da na godišnjem nivou pravi 8.000.000. danas smo na oko 38.000.000, a godišnje pravimo oko 55.000.000 - rekao je Terzić.