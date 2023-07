Šestog jula počinje besplatna izložba posvećena Siniši Mihajloviću

U četvrtak, 6. jula, u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu, biće svečano otvorena izložba posvećena legendarnom srpskom i jugoslovenskom fudbaleru Siniši Mihajloviću i Italijanu Paolu Rosiju, osvajaču svetske titule 1982. godine.

Svečano otvatanju će prisustvovati direktorka MPU Biljana Jotić, ministarka kulture Maja Gojković, ambasador Italije u Beogradu Luka Gori, članovi porodica Rosi i Mihajlović (Federika Kapeleti Rosi i Dražen Mihajlović) i predsednik Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu Roberto Ćinkote.

Izložba će se prostirati iz Glavne galerije, galerije Anastas i Galerije mladih, organizovano u delovima posvećenim Rosiju, Mihajloviću, međunarodnom i jugoslovenskom sportu i običnom životu.



Tema je posvećena ličnim karakteristikama u javnoj kulturi i javnom životu Srbije i Italije.

Publika će moći da pogleda izložbu do 3. avgusta, besplatno od utorka do subote od 11 do 19 časova i u nedelju od 11 do 18 časova.