Duljaj: Teška utakmica na fizičkom planu, radimo na dovođenju pojačanja

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je posle poraza od češkog Bohemijansa (0:2) u pripremnom meču u Sloveniji da je utakmica bila teška na fizičkom planu i dodao da klub radi na dovođenju pojačanja.

- Teška utakmica za nas, posebno na fizičkom planu. Oni su odigrali već tri utakmice u ovom delu priprema. Bili su agresivniji i brži. To je normalno za ovaj deo priprema. Radimo jako i ne brinem se, biće to sve dobro. Brinu me neke druge stvari, a to je da neki put zaboravio ono što radimo na treninzima, pa se malo zanesemo i radimo nešto što ne bi trebalo, ali to ćemo ispravljati u hodu. Bilo je nedopustivo u prvih 5, 6 minuta da su imali 5,6 kornera, gde su oni fizički dominantni, jači od nas - rekao je Duljaj.

Problemi sa branjenjem prekida su postojali tokom cele utakmice.

- Loše smo stajali, ali radićemo na tome. Neće biti problema - optimističan je Duljaj.

Nemanja Nikolić i Frank Kanute su danas debitovali za Partizan.

- Kolega sa druge strane je pohvalio Kanutea, rekao da će biti veliko pojačanje, zna odakle je došao. A što se tiče Nikolića, videli ste da je praktično svaku loptu zadržao, nije izgubio nijednu. Biće nam od velike pomoći i koristi. Mladi igrači su bili malo nervozni, ali oni moraju da nastave da rade, ovo je iskustvo za njih da vide na kom se nivou nalaze - dodao je Duljaj.

Ne krije Dulljaj da su Partizanu neophodna pojačanja na određenim pozicijama.

- To je tema o kojoj pričamo već duže vreme, klub radi na tome. Imam neke svoje želje koji su to igrači i nadam se da će doći do realizacije. Ako me pitate koji su to igrači i koje pozicije, to vam u ovom trenutku ne mogu reći - zaključio je Duljaj.